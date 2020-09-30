Сплеск контрабанди сигарет в Україні став наслідком скасування кримінальної відповідальності, – експерти

Лише за останні 3 роки через контрабанду сигарет український бюджет недоотримав 8,5 млрд гривень, що можна порівняти з річними витратами на весь комунальний сектор. Митна служба запроваджує посилений контроль з автоматичною системою управління ризиками, проте без криміналізації контрабанди ефективна боротьба неможлива, пише ЛІГА.

Виробники сигарет, податківці та митники впевнені, що необхідно повернути кримінальну відповідальність за контрабанду сигарет в особливо великих розмірах.

«Покарання у вигляді штрафу та конфіскації товарів - недостатня превентивна міра для припинення протиправних діянь, пов'язаних з експортно-імпортними операціями. Вважаємо, що сьогодні доцільно введення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів, незаконне переміщення яких завдає найбільшої шкоди економічним інтересам країни, в тому числі підакцизних», - кажуть у Державній митній службі.

Митники пропонують доповнити Кримінальний кодекс двома статтями. Зокрема, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації незаконного переміщення підакцизних товарів та підвищення інституційної спроможності митниці» пропонує криміналізувати «звичайну» контрабанду на суму від 1 млн грн, і «підакцизну» - від 500 тис. грн.

«До 2012 року в Кримінальному кодексі контрабанда вартістю тисячу або більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян вважалася кримінальним злочином, який карався в'язницею від 3 до 7 років, а в разі рецидиву - 5-12 років», - нагадує ЛІГА.

Державна фіскальна служба зверталася з такою ініціативою до Міністерства фінансів і Верховній Ради, але поки статус покарання за контрабанду не змінився. Хоча про необхідність криміналізації говорять і експерти ринку.

«Адміністративна відповідальність недостатньо відлякує контрабандистів, в порівнянні з можливою кримінальною відповідальністю. Ми бачимо достатніх зусиль правоохоронних органів в боротьбі з контрабандою. Але потрібно розуміти, що превентивні дії набагато дешевше, ніж боротьба з наслідками», - вважає директор з корпоративних питань компанії JTI Україна Гінтаутас Диргела.

Згідно з даними сайту «Ні Контрабанді», Україна протягом багатьох років займає лідируючі позиції в європейському трафіку контрабанди сигарет. У 2019 з України в ЄС перевезли 2,4 млрд сигарет, що становить понад 6% всього нелегального ринку сигарет Євросоюзу, а в таких країнах як Польща і Великобританія обсяг української контрабанди і контрафакту перевищує 10%.