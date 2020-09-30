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У присутності Зеленського "Енергоатом" та Westinghouse уклали контракт на постачання палива в Україну

Президент вважає, що нові домовленості є продовженням  стратегічного партнерства між Україною та США щодо диверсифікації постачання палива на українські АЕС.

У присутності Зеленського "Енергоатом" та Westinghouse уклали контракт на постачання палива в Україну
Фото: Офіс президента

"Енергоатом" та Westinghouse у присутності президента України Володимира Зеленського підписали контракт  щодо постачання в Україну палива для реакторів типу ВВЕР-440.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Патріком Фрагманом, президентом та головним виконавчим директором американської компанії Westinghouse, яка постачає ядерне паливо для українських атомних електростанцій....Крім того, сторони підписали Протокол про наміри з розвитку співробітництва між компанією-постачальником та Відокремленим підрозділом Державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" – "Атоменергомаш", - йдеться в повідомленні.

Цей документ передбачає виготовлення "Атоменергомашем" компонентів палива Westinghouse з ринком збуту за межами України, збільшення номенклатури компонентів палива, які можуть виготовлятися "Атоменергомашем". 

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що нові домовленості є продовженням плідного 20-річного партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо диверсифікації постачання палива на українські АЕС.

"Це – перш за все поглиблення диверсифікації постачання ядерного палива для нашого державного «Енергоатома», який генерує на сьогодні більше половини електроенергії в Україні. Тому цей договір є стратегічним для нас", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що атомна галузь в Україні має колосальний потенціал, який варто активно використовувати. Для цього необхідно створювати нові потужності й будувати нові енергоблоки. Йдеться, зокрема, про Хмельницьку АЕС, яку Зеленський нещодавно відвідував під час робочої поїздки.

"Ми вже розглядаємо бюджет на майбутній рік. Будемо говорити про можливість добудови третього та четвертого енергоблоків", - сказав глава держави.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що "Енергоатом" зупинить частину своєї потужності заради дорогих "зеленої" і теплової генерації.Обмеження стосуються 10 енергоблоків усіх чотирьох АЕС у країні.

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