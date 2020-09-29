Зеленський передав на приватизацію Житомирський лікеро-горілчаний завод

В офісі президента в результаті цього кроку очікують збільшення надходжень до держбюджету.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 412/2020 "Деякі питання оптимізації переліку об’єктів державної власності, що забезпечують діяльність Президента України", яким передав державне підприємство "Житомирський лікеро-горілчаний завод" в управління Фонду державного майна України для подальшої приватизації підприємства.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Такий крок здійснено з метою оптимізації переліку об’єктів державної власності, які перебувають в управлінні Державного управління справами, однак не використовуються для забезпечення діяльності президента України", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента очікують, що результатом реалізації цього кроку буде збільшення надходжень до державного бюджету України.

Нагадаємо, 25 вересня в Україні набула чинності заборона аукціонів з великої приватизації на період карантину.