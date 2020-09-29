Зеленський заявив, що Україна прагне "промислового безвізу" з Євросоюзом

На думку президента, нині курс України до ЄС є ще більш актуальним, ніж раніше.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що нині курс України до Європейського Союзу є ще більш актуальним, ніж раніше.

Про це він заявив під час відеоконференції з депутатами Європейського парламенту.

Зеленський подякував ЄС за підтримку України і нагадав, що вже за тиждень очікується черговий Саміт "Україна - ЄС". Президент висловив сподівання, що він буде успішним.

"Зважаючи на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, Європейський Союз ще більш актуальний для України, ніж раніше. Сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива", - наголосив Зеленський.

Він поінформував про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика для координації та співпраці у питанні деокупації Криму, а також захисту прав кримчан.

"Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, – це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям – як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму", - наголосив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, Україна прагне обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, "промислового безвізу" тощо.

"Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні", - наголосив президент, зауваживши, що зараз це особливо важливо, зважаючи на пандемію коронавірусу та війну.

"Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, у будь-яку кризу, працювала в Україні", – додав Зеленський.

У відеоконференції взяли участь депутати, які представляють різні політичні групи у Європейському парламенті, зокрема Міхаель Галер (ФРН), Петрас Ауштрявічус (Литва), Ніклас Гербст (ФРН), Фредрік Ріс (Бельгія), Ельжбета Лукачевська (Польща) та Влодзімеж Цімошевич (Польща).

Нагадаємо, з 1 вересня 2017 року набула чинності Угода про Асоціацію України з ЄС, яка з 2014 року працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації СА повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.

У грудні минулого року тодішній прем'єр Олексій Гончарук повідомляв, що в 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, повідомлялося, що Україна у 2019 році виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 43%.