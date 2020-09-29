Зеленський заявив, що Україна прагне "промислового безвізу" з Євросоюзом

Президент Володимир Зеленський наголошує, що нині курс України до Європейського Союзу є ще більш актуальним, ніж раніше.
Про це він заявив під час відеоконференції з депутатами Європейського парламенту.
Зеленський подякував ЄС за підтримку України і нагадав, що вже за тиждень очікується черговий Саміт "Україна - ЄС". Президент висловив сподівання, що він буде успішним.
"Зважаючи на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, Європейський Союз ще більш актуальний для України, ніж раніше. Сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива", - наголосив Зеленський.
Він поінформував про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика для координації та співпраці у питанні деокупації Криму, а також захисту прав кримчан.
"Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, – це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям – як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму", - наголосив Зеленський.
Також, за словами Зеленського, Україна прагне обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, "промислового безвізу" тощо.
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"Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні", - наголосив президент, зауваживши, що зараз це особливо важливо, зважаючи на пандемію коронавірусу та війну.
"Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, у будь-яку кризу, працювала в Україні", – додав Зеленський.
У відеоконференції взяли участь депутати, які представляють різні політичні групи у Європейському парламенті, зокрема Міхаель Галер (ФРН), Петрас Ауштрявічус (Литва), Ніклас Гербст (ФРН), Фредрік Ріс (Бельгія), Ельжбета Лукачевська (Польща) та Влодзімеж Цімошевич (Польща).
Нагадаємо, з 1 вересня 2017 року набула чинності Угода про Асоціацію України з ЄС, яка з 2014 року працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації СА повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.
У грудні минулого року тодішній прем'єр Олексій Гончарук повідомляв, що в 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Крім того, повідомлялося, що Україна у 2019 році виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 43%.