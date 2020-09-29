Парламентська фракція "Слуга народу" планує провести виїзне засідання на Донбасі.

Про це заявив лідер фракції Давида Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

"Слуга народу" планує засідання фракцій на Донбассі, по суті, в нульовій зоні ", - сказав він.

Арахамія зазначив, що орієнтовно засідання відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що увійшов до парламентської групи щодо напрацювання законодавчих змін по Донбасу. Разом з тим перший заступник голови делегації України в ТКГ, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков спростував інформацію про залучення Тищенка. За його словами, питання про включення Тищенка до складу делегації України в ТКГ навіть не обговорювалося.

20 вересня київський осередок партії "Слуга народу" зібрався на території КНУ імені Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати міської ради. На зустрічі презентували першу десятку партійного списку в Київраду, однак на сайті партії опублікували дещо інший список.