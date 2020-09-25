Філімонов розповів, як йому запропонували балотуватися в мери Одеси від "Слуги народу"

Кандидат в мери Одеси від партії "Слуга народу", колишній КВНник Олег Філімонов розповів, що спершу пропозицію балотуватися йому зробив перший помічник президента України Сергій Шефір.

Про це він розповів у інтерв'ю шеф-редактору LB.ua Соні Кошкіній у її авторській програмі KishkiNa.

За словами Філімонова, Шефір приїхав у Одесу та запропонував зустрітися.

"Він м'яко намагався з'ясувати, що я думаю з цього приводу (участі у виборах. - LB.ua). Я сказав, що мені треба час на роздуми, що маю все зважити. І якщо я зможу ухвалити рішення, мені потрібна буде розмова з президентом. Він сказав: "Окей", - повідомив Філімонов.

За його словами, Шефір заявив, що треба змінювати владу та говорив про прихід нових людей.

"Про те, що певні люди довго сидять на своїх місцях, вкорінилися, обросли зв'язками, бізнес-партнерами. Хотілося б цю ситуацію змінити, зробити прозорішою та чистішою", - заявив Філімонов.

Він додав, що має "високий поріг впізнаваності", і саме через це його обрали кандидатом. Філімонов зазначив, що поставив президенту Володимиру Зеленському запитання, чи буде він його підтримувати, і президент відповів ствердно:

"Якщо я переможу чи коли я переможу, в мене буде прямий контакт з президентом. Він це підтвердив: я можу набрати телефон, подзвонити, сказати: "Володимиру Олександровичу, у мене така от проблема, допомагайте".

Нагадаємо, 31 серпня український артист, відомий як ведучий передачі "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов, заявив, що балотуватиметься в мери Одеси. За його словами, про це його попрохав президент Володимир Зеленський.