Ратификация договора между Украиной и Мальтийским орденом – важный шаг в развитии взаимоотношений

6 июня 2019 года в Министерстве социальной политики Украины состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и Правительством Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты (Мальтийский орден). Это событие ознаменовало новый этап в истории взаимоотношений между Украиной и Мальтийским орденом, а само соглашение стало первым международным договором между ними.

Данный договор по своей сути определяет общие параметры и принципы сотрудничества между Кабинетом Министров Украины и Правительством Суверенного Мальтийского Ордена в гуманитарной сфере, включая медицинские, социальные и образовательные вопросы.

В ближайшем будущем ожидается рассмотрение вопроса о ратификации этого договора украинским парламентом, что само по себе станет неординарным событием в истории международных отношений и дипломатии Украины.

Для понимания смысла предстоящего следует понимать тот международно-правовой контекст, в котором оно происходит.

Как известно, международное право традиционно рассматривалось как право, регулирующие отношение исключительно между государствами. По существу, Мальтийский орден представляет собой старейший в мире рыцарский орден Римо-Католической церкви, существующий в качестве благотворительной организации, несущей международную помощь бедным и больным вот уже около тысячи лет.

Суверенный военный орден Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты (Мальтийский орден) представляет собой уникальное явление в современном международном праве, что издавна порождало дискуссии среди юристов-международников по поводу его международно-правового статуса. Некоторые авторы считают Мальтийский орден старейшей в истории международного права, после Святого Престола, международной организацией. В определенном смысле Мальтийский орден предвосхитил появление Международного Комитета Красного Креста, поскольку изначально занимался созданием больниц и оказанием помощи раненым и больным.

Другие авторы осторожно именуют Мальтийский орден «государствоподобным образованием», памятуя о его юридической специфике.

Есть также и те авторы, которые настроены довольно скептически по отношению к самой идее суверенитета Ордена, считая это фикцией.

Ещё в 1935 году международно-правовой статус Мальтийского Ордена был подтверждён Римской кассационной палатой. В 1961 году Папа Римский Иоанн XXIII одобрил Конституционную Хартию, статья 1 которой устанавливает международную правосубъектность Ордена, а в статье 3 отмечается его суверенный характер.

По существу, Мальтийский орден не является государством в традиционном понимании этого термина, поскольку не обладает такими признаками государственности, как собственная территория и население.

На сегодняшний день членами Ордена являются около одиннадцати тысяч человек, которые не являются его гражданами. Тем не менее, не будучи государством, Мальтийский орден поддерживает дипломатические отношения с более чем ста государствами, включая Украину, и претендует на суверенитет в международных отношениях.

Таким образом, Мальтийский орден обладает активным и пассивным посольским правом, что также рассматривается как признак международной правосубъектности.

Что касается Украины, то она установила дипломатические отношения с Мальтийским орденом ещё в 2007 году, что указывает на его признание в качестве субъекта международного права.

В чем же состоит значение предстоящей ратификации договора между Украиной и Мальтийским орденом?

Для ответа на этот вопрос следует иметь в виду, что одним из главных элементов международной правосубъектности является способность к заключению международных договоров. Таким образом, ратификация данного договора украинским парламентом станет для Мальтийского ордена весомым подтверждением его международно-правового статуса в качестве полноценного, хотя и нетипичного, субъекта международного права, а также подтвердит тезис относительно его суверенитета.

С политической же точки зрения ратификация этого договора даст новый импульс в развитии взаимовыгодных отношений между Украиной и таким своеобразным и уникальным субъектом международного права, каковым является Мальтийский орден.

Что касается Украины и её взаимоотношений с Орденом, то здесь важно вспомнить, что на протяжении ряда лет Мальтийский орден оказывает нашей стране существенную гуманитарную помощь, реализует целый ряд проектов, в том числе в связи с войной с Россией на Донбассе. Так, например, Мальтийский орден способствовал созданию девяти реабилитационных центров для воинов АТО и внутренне перемещённых лиц. Можно надеяться, что после ратификации договора о сотрудничестве у Мальтийского Ордена появится больше возможностей для реализации гуманитарных программ в Украине.