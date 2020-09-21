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Шанхай? Нехай!

Когда в советское время всячески клеймили ненавистных китайцев, их идеологию презрительно-уничижительно называли мелкобуржуазной, поясняя советскому народу, что в КНР строят государство мелких лавочников.

Давно уже нет почившего в бозе СССР. Китайский же вариант советского НЭПа дал столь великолепное сочетание социалистического планирования, социальной заботы и капиталистических открытых возможностей, что на пользу пошло всё: и ситуация с бум-инвестиционным Гонконгом (решить бы нам так же с Крымом или Донбассом!), и даже коронавирус!

Фото: Виталий Лотоцкий

Происходит всемирная переоценка экономико-политических ценностей. Кто-то жалеет, что страна «чересчур большая» для чужих помощей (не путать с наркоиглой от МВФ: это не помощь, а кабала), а кому — и почти полуторамиллиардное население не помешало достичь валового дохода на душу населения (!!!) на уровне 9,47 тыс. долл. США в год.

Это, конечно, далеко от лидеров согласно версии Всемирного банка (по нарастающей, в тыс. дол. США в год: Катар — 61,2, США — 62,85, Исландия — 67,95, Люксембург — 69,4, Макао (в том же Китае!) — 78,32, Норвегия — 80,79, Швейцария — 83,58, у «микро» — еще больше), но и выше, чем в большинстве стран из бывшего СССР (тоже по нарастающей: Украина — 2,66, Азербайджан — 4,05, Армения — 4,23, Беларусь — 5,67, Казахстан — 7,83).

При этом — в 1980 г. тот же показатель в КНР составлял 0,25 тыс. долл. США, то есть рост на душу за 40 лет оказался 38-кратным (+3700%!) — и это при том, что население выросло за то же время примерно на 40%,— стало быть, абсолютная величина дохода (уже не на 1 человека) выросла за эти 40 лет где-то в 50 раз! Даже если считать, что барьер в 10 тыс. долл. США еще не преодолен, хотя по другим данным (то есть не от строгого Всемирного банка) этот показатель еще выше.

Так что «Шанхайщина» потихоньку догоняет (и заодно, кстати, потихоньку политически-юридически поглощает) «Гонконгщину» (там 50,31 тыс. долл., но что такое какие-то 5 раз при таких темпах?!), а для начала — обгонит Россию (10,23), к которой подобралась уже вплотную.

Независимая Украина в своих извечных независимых метаниях между Петербургом/Москвой и Берлином/Вашингтоном получает новый ориентир...

Справочно: китайская экономика — вторая в мире после американской, при этом КНР — в лидерах по производству стали, чугуна, солнечных батарей, цемента, пшеницы, там производится 70% мобильных телефонов, 82% компьютеров, да и вообще 20% товаров всего мира.

Кстати, 50 лет назад в Китае был наш 1933-й — голод и ели детей, а до 1988-го была карточная система!

Между прочим, в «развитых капиталистических» странах всё больше и больше удельный вес в экономике так называемого «малого бизнеса», в первую очередь — сферы услуг. Во Франции, например, на услуги приходится 80% ВВП! Это называют постиндустриальной экономикой.

Малый бизнес гибок, поворотлив, легко и быстро переприспосабливается к новым условиям, а потому гораздо более живуч, чем гигантские монстры; именно он — основа занятости в сегодняшнем мире.

Реальные социальные гарантии, настоящее процветание возможны в наше время лишь там, где развит малый бизнес.

В этом смысле «китайско-французское» настоящее — это будущее Украины. Но само оно не придет. На уровне страны требуется совсем иной подход и к законодательству, и к его соблюдению.

Так вот, в отношении соблюдения хотя бы уже принятых законов, их оптимального — уже сейчас! — использования мои надежды связаны с грамотной экономико-правовой политикой в регионах.

Максимально благоприятное отношение к «малым и средним», снятие ненужных и необязательных препон, облегчение кредитования, отеческое покровительство городских властей мелким предприятиям и предпринимателям, вдумчивое и грамотное разрешение их проблем, соответствующее целевое распределение ресурсов позволили бы не только сберечь уже имеющуюся работу, но и привлечь новых работодателей.

Именно уважительное отношение к «мелкобуржуазным лавочникам» стало тем, что превратило когда-то нищий Китай в сегодняшний, который изумляет весь мир. Быстро — не получится, но именно в этом направлении должно быть движение.

Разбюрократизация, обучение/информирование, совместные проекты города и банков по развитию «самых маленьких», активное использование рекламных возможностей на максимально льготных условиях — это всё совершенно реально, была бы политическая воля.

«Обогащайтесь!» — писал Бухарин, у которого китайцы учились. Получилось у них — получится и у нас.

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист
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