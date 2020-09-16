Важка тема: Як виконується закон про страхування життя лікарів

Понад півроку українські лікарі на передовій боротьби з коронавірусом. Щодня, без перебільшень, ризикують своїм життям. Наразі близько 9% всіх, хто захворів на коронавірус, саме медики. На жаль, не вдалося уникнути летальних випадків. В МОЗ повідомляли про 98 медичних працівників, які не змогли здолати хворобу та померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

Фото: facebook/Юрій Рильчук

Для того, аби додатково захистити медичних працівників, які є у групі ризику, у травні парламент ухвалив спеціальний закон N3376-1 про страхування життя лікарів. Сьогодні я, як співавтор законопроекту, намагаюсь контролювати реалізацію цього законодавства як урядом, так і органами місцевого самоврядування.

Законом, нагадаю, парламент прирівняв суми страхових виплат для медиків до рівня учасників бойових дій.

Виплати родинам загиблих медиків

Нарахування відповідних виплат є компетенцією Міністерства соціальної політики.

В разі летального випадку від Covid-19 родина загиблого медичного працівника отримає виплату у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, тобто понад 1,5 млн. грн.

Після 1 липня, у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму, вони зростуть до 1,64 млн гривень. Також на членів родини загиблого поширюються всі інші соціальні гарантії, які мають родини загиблих військовослужбовців.

Ще одна виплата для родини медичного працівника вже була передбачена законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" – у зв'язку із летальним випадком на виробництві. Родина загиблого має право додатково на виплату 210 тисяч гривень від Фонду соціального страхування (219 тисяч гривень по страхових випадках, які настануть після 1 липня).

Саме від дій Фонду соцстраху, а також Державної служби України з питань праці наразі багато в чому залежить практична реалізація закону.

Адже, нагадаю, що за процедурою обставини летальних випадків встановлюються за результатами проведення розслідування Держпраці. Лише після цього призначаються соціальні виплати.

Сьогодні практика реалізації закону виглядає наступним чином.

Станом на 8 вересня 2020 року до Фонду соцстраху надійшли повідомлення по 92 смертельних випадках медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, пов'язаних з Covid-19.

Вже завершені розслідування по 53 випадках. Встановлено, що 20 з них пов'язані з отриманням захворювання на виробництві, тобто, під час роботи у лікарні. Та 33 – не пов'язані. Триває розслідування ще по 39 випадках.

Для 11 родин медичних працівників вже проведені належні від держави виплати. Всі вони вже отримали виплати у 210 тисяч гривень від Фонду соціального страхування.

Також для 10 родин медиків вже проведені виплати по 1,5 млн гривень. Ще для двох сімей готуються фінансові документи на виплату, вони будуть здійснені найближчим часом.

Практика показує, що іноді Держпраці доводиться розшукувати рідних загиблих медпрацівників. Наразі є один випадок, коли за виплатою не звернувся жоден член родини – сьогодні Держпраці веде пошук членів сім'ї загиблого. Ще по 3 потерпілих відсутні члени сім'ї у розумінні положень Сімейного кодексу України. Але ведеться робота з членами родини для збору документів та пошуку можливості проведення виплат.

Тема загибелі медичних працівників від Covid-19 дуже складна та надзвичайно болюча. Cподіваюсь, що страхові виплати від держави стануть тим невеликим боргом, який ми всі зможемо заплатити за жертву, яку несуть українські медики.

Для суспільства ця інформація також має бути сигналом, що поки хтось "втомився носити маску", жертвами коронавірусу стають реальні люди, які не можуть сховатись від нього в силу професії.

Виплати за інвалідністю

Ще однією нормою закону є виплати медичним працівникам у випадку настання інвалідності внаслідок зараження коронавірусом. В такому випадку медпрацівник повинен отримати компенсацію у розмірі 300 прожиткових мінімумів. Сьогодні це понад 630 тис. гривень.

Закон був ухвалений понад 3 місяці тому, втім, наразі в Міністерстві охорони здоров'я і досі не розроблені нормативно-правові акти, що регулюють питання встановлення інвалідності у зв'язку із Covid-19. Процес встановлення інвалідності і так є достатньо тривалим у часі. Рішення про це ухвалюється за результатами експертизи МСЕК – Медико-соціальної експертної комісії, спеціального закладу в системі охорони здоров'я.

Цього тижня дізнаємось у міністра, що саме заважає розробити нормативну базу впродовж останніх місяців.