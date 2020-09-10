Коксохим-Covid?

С Москалевки пишут: жуткая вонь идет от Коксохима, особенно ощущается по ночам — всё сильнее и сильнее, в горле дерет и вызывает кашель, а смрад такой плотный, что можно резать ножом, окна открывать нельзя, иногда — удушье.

Узнав, что я выдвигаюсь, мне снова стали активно жаловаться.

Фото: Макс Левин

Реагирую.То, что делает Харьковский коксохимзавод с окружающей средой сегодня, а делает он маленький региональный Чернобыль, это убийство и нашего города, и его жителей, а в первую очередь — работников самого завода. Уж не знаю, какие миллионы выплачивает им за вредность администрация предприятия, но подозреваю, что копейки, если что-то платит вообще.

И это — при угрозе для легких в разгар пандемии, связанной именно с поражением легких!

И какая же цена тогда всем карантинам, запретам и «карантинно-комендантским» часам, если такая реальная угроза никого не волнует?

Неужели и в этой ситуации некого сажать? Никто не виноват? Само завонялось, зауглеродилось, заазотилось, засерилось — и все молодцы?