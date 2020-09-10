Коксохим-Covid?

Реагирую.То, что делает Харьковский коксохимзавод с окружающей средой сегодня, а делает он маленький региональный Чернобыль, это убийство и нашего города, и его жителей, а в первую очередь — работников самого завода. Уж не знаю, какие миллионы выплачивает им за вредность администрация предприятия, но подозреваю, что копейки, если что-то платит вообще.
И это — при угрозе для легких в разгар пандемии, связанной именно с поражением легких!
И какая же цена тогда всем карантинам, запретам и «карантинно-комендантским» часам, если такая реальная угроза никого не волнует?
Неужели и в этой ситуации некого сажать? Никто не виноват? Само завонялось, зауглеродилось, заазотилось, засерилось — и все молодцы?