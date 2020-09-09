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Подкуп избирателей

Как показали прошлые выборы, «гречка» уже не работает. Тотальные победители ничего не раздавали. Кроме, правда, обещаний. Работают, таким образом, сейчас только обещания. Сбыточные или нет — вопрос отдельный, но работают. Даже можно сказать — пашут. Всех посадим, всё изменим, всё отменим или снизим, всё повысим — тут важно только не перепутать. Без каких бы то ни было пояснений: за счёт чего и каким образом. Считается, что это детали, которые никому не интересны.

Фото: Виталий Лотоцкий

А я считаю, что это в таком случае никакая не программа. Программа — это не список хотелок, а как добиваться. Идеи без блефа, конкретные меры, конкретные источники. Конкретные дела и конкретные планы. Не просто чего достичь, а КАК. Выборы это соревнование способов, а не целей, цели ясны и так. Это не соревнование, кто назовет бОльшее число.

Люблю приводить в этой связи анекдот о состязании в тюрьме: Назови число! -8! -9! Я выиграл!

Борьба пустых обещаний без обсуждения того, как реально достичь, это не соревнование программ. Это чистейший подкуп, только словами. Древняя форма гречки, только без гречки.

Экономику не обманешь. Она требует не криков, а решений. А цифры можно рисовать любые. Без экономического основания они всё равно обнулятся. В отличие от цифр в протоколах выборов. За которые и идет борьба. Снизим-повысим, но как — не скажем...

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист
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