Подкуп избирателей

А я считаю, что это в таком случае никакая не программа. Программа — это не список хотелок, а как добиваться. Идеи без блефа, конкретные меры, конкретные источники. Конкретные дела и конкретные планы. Не просто чего достичь, а КАК. Выборы это соревнование способов, а не целей, цели ясны и так. Это не соревнование, кто назовет бОльшее число.
Люблю приводить в этой связи анекдот о состязании в тюрьме: Назови число! -8! -9! Я выиграл!
Борьба пустых обещаний без обсуждения того, как реально достичь, это не соревнование программ. Это чистейший подкуп, только словами. Древняя форма гречки, только без гречки.
Экономику не обманешь. Она требует не криков, а решений. А цифры можно рисовать любые. Без экономического основания они всё равно обнулятся. В отличие от цифр в протоколах выборов. За которые и идет борьба. Снизим-повысим, но как — не скажем...