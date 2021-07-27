Україні потрібні законодавчі зміни, що зменшать штрафи для бізнесу

Два тижні тому вся країна обговорювала неадекватний штраф у 326 млн гривень, який застосувала до компанії НП Держспоживслужба Харківської області. Причиною застосування санкцій, які становлять 10% обороту компанії за минулий рік, стала пошкоджена посилка з акваріумом вартістю 500 гривень.

Таке рішення харківських чиновників мало просто таки вибуховий ефект для бізнесу та вчергове змусило замислитись посадовців всіх рівнів про адекватність діючої системи штрафів для бізнесу.

Тут варто деталізувати, що «Нову пошту» оштрафували не за розбитий акваріум. Підставою для накладення штрафу стало начебто перешкоджання проведенню законної перевірки посадовцям Харківського відділення.

Закон передбачає штраф за таке порушення від 1% до 10% вартості продукції, реалізованої юридичною особою за попередній календарний місяць. І найбільший фактор ризику в тому, що чиновник на власний розсуд вирішує, це буде 1%, 5% чи 10%.

Тобто, сам закон містить корупційну норму, яка дає посадовцю таке «поле для маневрів». І будь-який гігант бізнесу не захищений від рішення посадовця з регіону, яке може вплинути на діяльність всієї компанії. Бо закон дозволяє перевіряючому «поторгуватись» із потенційним порушником. Такі «ексцеси виконавців» мають змушувати серйозно замислитись як працівників виконавчих органів влади, так і законотворців.

Через великий суспільний резонанс, а також після внутрішньої перевірки Держспоживслужбою рішень власних посадових осіб, штраф для «Нової Пошти» не був застосований. Щодо фігурантів з Харківського регіонального відділення, які, власне, встановили такий розмір покарання для бізнесу, працює дисциплінарна комісія. Водночас, поки закон ніяк не захищає бізнес від повторення таких ситуацій в майбутньому.

Враховуючи, що один з напрямків діяльності ТСК з питань захисту інвесторів - підготовка змін до законодавства на основі «розбору польотів» у резонансних справах, під час зустрічі з керівництвом компанії «Нова Пошта» обговорювали такі можливості.

Домовились, що спільно розробимо та будемо ініціювати законодавчі зміни, які змінять політику штрафів для бізнесу.

Для цього необхідно переглянути та встановити чіткі норми, за якими перевіряючий не зможе самостійно обирати суму штрафу. Це, в першу чергу, антикорупційна норма. Самі розміри штрафів за порушення законодавства про права споживачів будуть прив’язані до розміру прожиткового мінімуму.

Чітко на законодавчому рівні визначити поняття «створення перешкод у проведенні перевірки», для недопущення зловживання цим правом посадовців.

Такі зміни ми підготуємо впродовж місяця. У вересні проведемо його обговорення з ключовими бізнес-асоціаціями, після чого запропонуємо на розгляд парламенту.

Держава має сприймати бізнес як партнера та союзника. А чиновники - пам’ятати, за чий кошт існують. Виписати неадекватний штраф - це не подвиг і не досягнення, а поганий сигнал для бізнесу. Спільно з «Новою Поштою» ставимо перед собою таку амбітну мету – змінити законодавство та не допустити нових інцидентів з українськими та іноземними інвесторами.