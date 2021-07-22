Вихід з кризи. План “А”

Коли розпочалася криза, у нас був готовий план “А”. Ні, ми не передбачили, що десь наприкінці 2019 року в Ухані нововиявлений коронавірус SARS-CoV-2 спричинить першу в 21 столітті світову пандемію, яка заморозить всю світову торгівлю. Але досвід попередніх криз дозволив нам випрацювати ключовий механізм дій у часи турбулентності.

6 грудня 2014 року. Розпал економічної кризи в Україні. Компанії вже заморожують свої інвестиції. Український, як і міжнародний інвестор, покидає наш ринок у пошуках “тихої гавані”. В цей день на Полярній у Києві відкривається величезний “Епіцентр” площею 105 000 кв. м - на той момент найбільший DIY-гіпермаркет у світі. Мільйонні інвестиції на фоні драматичної девальвації. Для того, щоб запустити цей проект, компанія буквально збирає всі свої фінансові ресурси по крупинках і направляє в будівництво. Хтось крутить пальцем біля скроні і вже “хоронить” наш бізнес.

Фото: Макс Требухов

Чи можна програти, продовжуючи інвестувати?

Досвід кризи 2014 року став для нас надзвичайно корисним. У нову кризу, спричинену світовою пандемією, ми зайшли з чітким розумінням того, що треба робити.

З кризи неможливо вийти таким самим, яким ти був до неї. Неможливо пропонувати клієнту те ж, що ти пропонував раніше.

Світ, так чи інакше, не стоїть на місці, тому по закінченню періоду турбулентності клієнт повернеться, але повернеться вже точно іншим. І коли люди знову будуть готові купувати, ми зустрінемо їх у нових, сучасних та інноваційних ТЦ.

Потрібно бути готовим до того, що покупець буде більш вимогливий. Це має посилювати стимули бізнесу запропонувати йому більше за ті ж самі гроші: кращий сервіс, ширший асортимент, нові концептуальні магазини, нові послуги.

2020 рік дійсно був досить складним для всієї країни. І якщо говорити про групу компаній “Епіцентр К”, то саме ритейл-напрямок постраждав найбільше. Та це не стало на заваді реалізації нашого плану “А”: “Інвестувати, інвестувати та ще раз інвестувати”. Загалом у розвиток ритейл-напрямку було вкладено 6 млрд 382 млн грн. Це левова частка всіх інвестицій групи компаній “Епіцентр” у 2020 році, які в цілому склали 10,3 мільярда гривень.

Що ми робили?

Ми йшли туди, де був наш клієнт, не чекаючи, коли він повернеться до нас. А під час закриття країни на карантин, клієнт був вдома. Тому ми інвестували в підсилення онлайн-напрямку. Для цього збільшили потужності логістичного комплексу в Калинівці. Окрім того, наш онлайн-магазин у 2020 році став маркетплейсом. Пришвидшились процеси впровадження інноваційних технологій і сучасних клієнтських сервісів. Це все допомогло суттєво посилити наші позиції на ринку онлайну.

Багато інвестицій направлялось не лише в будівництво з нуля та реконструкцію діючих торговельних центрів, але й активно нарощувався земельний банк під майбутні торговельні центри. Ми йшли туди, де є наш клієнт - в нові регіони і невеликі міста з торговими центрами оптимального формату.

Звичайно, неможливо побудувати ТЦ в кожному місті та селі. Одним з рішень, яке дозволяє “дотягнутись” до таких населених пунктів, може стати відкриття невеликих пунктів видачі онлайн-замовлень. Згідно з цією логікою почали відкриватись Центри видачі замовлень не лише у ТЦ “Епіцентр”, але й за їхніми межами.

Таким чином, вдалося не лише виконати план нових відкриттів у 2020 році, але й підготувати плідну основу для подальших інвестицій. Ціль - відкрити у 2021-2022 роках 50 торгових центрів різних форматів по всій Україні. На її реалізацію планується направити $706,5 мільйона. Для когось такі плани сьогодні можуть здатись абсолютно не виправданими, але тільки ті компанії, які здатні побачити у викликах нові можливості, не просто виживають, а стають лідерами.

Віра у свою компанію, у свого клієнта, і у потенціал своєї країни допомагають у реалізації найсміливіших планів.