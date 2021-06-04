Епіцентр відкриває перший у Миколаєві ТЦ нового формату

Компанія Епіцентр продовжує розширення торговельної мережі в регіонах України та відкриває ще один сучасний ТЦ нового формату в Миколаєві.

Новий торговельний об’єкт одного з найбільших рітейлерів України розпочне роботу вже 5 червня на Богоявленському проспекті, 191-А. Загальна площа одноповерхового ТЦ складатиме 6250 кв. м, з яких 5130 кв. м буде відведено під торговий зал.

Асортимент представлених в торговельному центрі товарів перевищуватиме 40 000 артикулів. Найбільшими відділами ТЦ будуть «Сад та город» (820 кв. м), «Вироби з дерева» (650 кв. м) та «Будівельні матеріали» (555 кв. м).

«Епіцентр» представить відвідувачам нові торгові концепти формату shop in shop. Зокрема, галерею Деко (245 кв. м), Центр Меблів (158 кв. м), дитячий магазин E.PIC (138 кв. м), Intersport (124 кв. м), Автомол (133 кв. м), Аптека 100+ (42 кв. м), зоомагазин Lapki та розширений центр техніки «ЦЕ ТЕ» площею майже 350 кв. м.

На Богоявленському проспекті також з’явиться перший в місті продуктовий магазин FOOD market, який займатиме 420 кв. м площі. Окрім широкого асортименту свіжих овочів та фруктів, м’яса та риби, бакалії та напоїв, в цьому супермаркеті працюватиме власне виробництво, яке забезпечить покупців свіжою випічкою та готовими стравами.

Поряд з новими форматами магазинів у ТЦ працюватиме і сучасний Центр видачі замовлень інтернет-магазину з автоматизацією процесів і адресною системою зберігання. Він наближатиме місцевих споживачів до майже 1,5-мільйонного асортименту товарів з різних категорій на сайті epicentrk.ua.

Серед інших додаткових послуг покупцям будуть доступні форматно-розкрійна дільниця, тонування фарб, тюнінг дверей, оверлок та доставка товару. На території торговельного центру працюватиме відділення банку та затишне кафе, де можна буде випити ароматної кави та поласувати круасанами. Для зручності автомобілістів поруч з ТЦ обладнали парковку на 163 машино-місця. В ході будівництва також було проведено озеленення прилягаючої території, благоустрій тротуарів та під’їзних доріг.

Цей торговельний центр стане вже другим діючим об’єктом мережі «Епіцентр» у Миколаєві. Його було побудовано менше ніж за пів року замість раніше закритого ТЦ на проспекті Богоявленському, 234-В. Останній працював у місті з 2007 року, а припинив роботу на початку 2020-го у зв’язку із закінченням терміну оренди. Незважаючи на вимушене закриття, керівництво компанії прийняло рішення не скорочувати персонал, забезпечивши співробітників роботою в іншому торговельному центрі міста - на Херсонському шосе, 1.

«Після закриття у 2020 році ми дали обіцянку співробітникам та споживачам побудувати сучасний торговий центр нового формату, який надасть мешканцям Миколаєва доступ до кращого сервісу та широкого асортименту товарів за доступними цінами. Компанія продовжує слідувати стратегії відкриття ТЦ в обласних та районних центрах. Таким чином «Епіцентр» робить вагомий внесок в розвиток громад і територій, які отримують не тільки нові інвестиції та робочі місця, але й значні надходження до місцевого бюджету. Тому в найближчі роки ми продовжимо масштабування та оновлення торговельної мережі в усіх регіонах України», - коментує відкриття заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі ТОВ «Епіцентр К» Володимир Гончаров.

За підрахунками компанії, щомісячно торговельний центр сплачуватиме податків та зборів на суму понад 1,5 млн грн або 18 млн грн на рік.

Довідка. Епіцентр – лідер ринку роздрібної торгівлі України з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на початок червня 2021 року торгова мережа компанії налічувала 65 торговельних центрів «Епіцентр» та 10 гіпермаркетів «Нова лінія». Торговельні об’єкти рітейлера щорічно відвідують майже 65 млн покупців.