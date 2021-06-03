Укрзалізниця переводить закупівлі своїх підприємств в ProZorro і централізує управління фінансами, - Юрик

Це забезпечить більшу прозорість процесу закупівель як для компанії, так і для суспільства, повідомив у в.о. голови правління компанії.

З 1 серпня усі закупівлі, які здійснюють акціонерні товариства та заводи Укрзалізниці, переходять в електронну систему ProZorro. Це забезпечить більшу прозорість процесу закупівель як для компанії, так і для суспільства, ЗМІ та контролюючих органів, повідомив у Facebook в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

«Ще донедавна існувала практика, коли наші заводи та інші підприємства закуповували товари та послуги на різних окремих комерційних електронних майданчиках або без конкурсу взагалі, адже вони не мали правового статусу «замовників», що визначений законом «Про публічні закупівлі»», - навела Укрзалізниця слова Юрика.

За словами керівника компанії, з 1 серпня усі закупівлі підприємств проходитимуть через інструмент ProZorro «Допорогова закупівля» та будуть повністю доступні до перегляду від старту до результату.

Це дозволить не лише зменшити корупційні ризики, а і заощадити кошти, пояснив в.о. керівника УЗ: «З лютого цього року наші філії провели 41 процедуру закупівель товарів для запобігання Covid-19 з використанням вказаного інструмента «Допорогова закупівля», й результат не заставив себе довго чекати — маємо економію коштів від очікуваної ціни понад 27%. Йдемо далі та переводимо все на чесні та прозорі рейки. Впевнений, від цього виграють всі».

Водночас, УЗ повідомила про впровадження нової централізованої системи контролю за фінансовою діяльністю своїх заводів та приватних акціонерних товариств.

«Ми робимо централізацію грошових потоків наших заводів у головному офісі і впроваджуємо єдині стандарти та передові практики в управлінні їхніми фінансами, що, в свою чергу, зробить їхню діяльність прозорішою та дасть змогу контролювати фінансовий стан і доцільність закупівлі тих або інших послуг та товарів», - зазначив Юрик.

Зміни торкнуться і планування грошових потоків – вони стануть гнучкішими завдяки переходу на тримісячне оперативне планування.

«В умовах централізації фінансової діяльності нашим підприємствам не доведеться нервувати за зміну тих чи інших факторів протягом року, які впливають на фінансовий план. У разі появи інформації, яка дозволяє добре деталізувати будь-який елемент річного фінансового плану конкретного підприємства, ми у стислий термін переглянемо фінплан й не будемо чекати наступного року», - зазначив Юрик. «Переводимо все на чесні і прозорі рейки!» - резюмував в.о. керівника УЗ