Будівництво Київської обхідної дороги вивели з-під дії закону про "Прозорро"

Верховна Рада вивела будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва з-під дії закону про публічні закупівлі.

Відповідну поправку під час розгляду в залі законопроєкту №5309 підтримали 268 народних депутатів.

"Тільки що президентська фракція проголосувала за виведення з «Прозорро» робіт з будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва. Тобто дала дозвіл на «ручний» розподіл майже 100 млрд бюджетних гривень. Це була 35 поправка народного депутата президентської фракції Пушкаренко А. М. до законопроєкту 5309 про внесення змін до Закону «Про публічні закупівлі». Парламентський комітет не підтримав цю поправку, але в залі вона була поставлена спікером на підтвердження та набрала 268 голосів", - повідомила в фейсбуці колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельска.

Поправка доповнює перелік винятків, на які поширюється дія закону про публічні закупівлі.

Нагадаємо, що будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги, а точніше її південного півкільця - Київської обхідної дороги - має початися цього літа.

Загальна протяжність дороги становитиме близько 150 км. Вона матиме шість ділянок та сполучить траси М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів.

В рамках будівництва має з'явтися міст з підходами протяжністю понад 25 км через річку Дніпро.

Загальна вартість КОДу, згідно з минулорічними заявами, становить 85 млрд грн.

Повністю завершити роботи з будівництва Київської обхідної дороги планується за п'ять-шість років.