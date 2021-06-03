Зеленський ветував закон про старост через скандальну правку "під Совгирю"

Президент Володимир Зеленський ветував закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (законопроект № 4535), яким парламент намагався протягнути поправку до закону про Конституційний Суд.

Про це повідомляється на сайті президента.

"Статтю 11 Закону «Про Конституційний Суд України» запропоновано викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів КС, адже із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності. Виключення цих положень створює підґрунтя для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КС вказаним вимогам. Водночас політична нейтральність – це складова незалежності суддів, яка є невід’ємним елементом закріпленого Конституцією України принципу верховенства права (частина перша статті 8 Основного закону). Отже, такі зміни до законодавства порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КС", - йдеться в повідомленні.

Зеленський пропонує парламенту виключити із закону цю правку.

Нагадаємо, що під час розгляду в другому читанні у законопроєкті про розвиток інституту старост з'явилась поправка, що стосується Конституційного Суду і дозволяє кандидату на посаду судді КСУ не складати депутатський мандат на час конкурсного відбору.

В опозиції заявили, що скандальну правку внесли "під одну людину" - представницю Верховної Ради в КСУ і депутатку "Слуги народу" Ольгу Совгирю, яка бере участь в конкурсі на посаду судді КС.

Детальніше про це читайте у статті "Що спільного у сільських старост і суддів КС".