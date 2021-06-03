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У Хмельницькому за участю Зеленського почалося засідання палати Конгресу місцевих та регіональних влад

Захід організували в незавершеному палаці спорту. 

У Хмельницькому за участю Зеленського почалося засідання палати Конгресу місцевих та регіональних влад
Конгрес місцевих та регіональних влад
Фото: Андрій Оленін

У Хмельницькому розпочалося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад, створеного президентом Володимиром Зеленським. 

Трансляція заходу забезпечувалася Офісом президента України. Захід організували в незавершеному палаці спорту.

"Це місце є символом двох важливих речей. Що ми почали будувати об'єкти, про які раніше в багатьох регіонах не могла йти мова. Друге - що ми з вами тільки на половині шляху і не маємо прав зупинятися", - заявив президент.

У засіданні беруть участь по п’ять представників з кожної області. Це голови обласних центрів, міських та сільських громад. Також присутні голови районних рад та адміністрацій. У порядку денному - фінансування районних рад, готовність до опалюваного сезону та передача освітньо-професійних училищ на баланс місцевих громад.

Зеленський додав, що на місцеве самоврядування ще чекають реформи, а влада "уважно слідкує" за процесом передачі громадам об'єктів. За його словами, спільно з урядом та парламентом буде ініційовано законопроєкти щодо оптимізації дохідної частини місцевих бюджетів. 

Заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка обрали головуючим на засіданні. Він зазначив, що від сьогодні в Офісі президента працює Офіс місцевого самоврядування, куди "можна подзвонити або прийти особисто та розповісти про свої проблеми". 

Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що "Конгрес - це потужний інструмент у вирішенні питань місцевого самоврядування, він об'єднує всіх небайдужих з усіх ланок законодавчої, виконавчої влади".

Наступного тижня в межах конгресу відбудеться засідання палати регіонів. Рішенням конгресу буде створена президія місцевого самоврядування, яка буде збиратися щомісяця.

Нагадаємо, що Конгрес місцевих та регіональних влад є консультативно-дорадчим органом при президенті України. Він створений на заміну Раді розвитку громад та територій.

Джерела LB.ua в керівництві фракції "Слуга народу" повідомили, що конгрес має на меті об'єднати різні гілки влади, але ця ідея потребує розробки формальних засад – статуту, повноважень, відповідальності. Конгрес є "майданчиком при президенті", що має об'єднати законодавчу і виконавчу владу та організації місцевого самоврядування. 

За словами співбесідників, за рахунок конгресу "хочуть збалансувати асоціацію міст (очолюється мером Києва Віталієм Кличко. - Ред.) та великі міста".

Джерела також зазначили, що мер Львова Андрій Садовий очолить Палату місцевих влад у новоствореному Конгресі місцевих та регіональних влад. 

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