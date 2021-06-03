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У МЗС розповіли про умови в’їзду українців до Туреччини з 4 червня

У приїжджих вимагатимуть негативний тест на ковід або довідку про щеплення.

У МЗС розповіли про умови в’їзду українців до Туреччини з 4 червня
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України надало роз’яснення щодо правил, які діятимуть з 4 червня для в’їзду у Туреччину, в тому числі для громадян України. 

Як розповів речник МЗС Олег Ніколенко, при перетині кордону громадяни України мають пред'явити:

  • негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
  • або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;
  • або документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;
  • або документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

"Турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою. Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов'язань", - пояснив Ніколенко.

Крім того, протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземці, зокрема й українці, мають заповнити електронну форму міністерства охорони здоров'я Туреччини (register.health.gov.tr) і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми - в електронному або паперовому вигляді.

Днями стало відомо, що Туреччина після скасування вимоги ПЛР-тестів для українців з 15 травня вже за два тижні повернула вимогу тесту.

Нагадуємо також про необхідність мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.

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