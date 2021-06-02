Україна пригрозила санкціями, якщо хоч один літак Білорусі опиниться в окупованому Криму

Вся повнота відповідальності за санкції та обмеження лежить на Лукашенкові, заявили в українському МЗС.

Україна діятиме миттєво проти будь-яких спроб Білорусі легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав’язати контакти з так званими "ЛНР" чи "ДНР". І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає "Укрінформ".

Зокрема, як зазначила Джапарова, "ми зафіксували для себе висловлювання пана Лукашенка щодо звернення до Росії та Путіна із можливим відкриттям авіарейсів до окупованого Криму".

За її словами, це провокаційні заяви і, напевно, є емоційною реакцією Лукашенка на відповідь України щодо примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська, а також щодо подальшого наступу білоруської влади на опозицію і свободу слова, зокрема, арешт білоруського опозиціонера Романа Протасевича, блокування незалежних ЗМІ тощо.

Джапарова підкреслила, що вся повнота відповідальності за санкції та обмеження державами світу, у тому числі Україною, повітряного сполучення з Білоруссю і за незручності, які відчувають через це громадяни Білорусі, лежить на Лукашенкові.

Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію стосовно не лише своїх громадян, а й громадян інших країн та міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації, констатувала перший заступник міністра закордонних справ України і додала, що такі дії не можуть залишатися без відповіді.

Джапарова також наголосила, що рішення обмежити повітряне сполучення з Білоруссю - не політичне, а безпекове, "адже дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі".

За її словами, Україна повністю солідарна у своїх діях з позицією ЄС, США та всього демократичного світу щодо реакції на небезпечні дії Лукашенка.

Як повідомляли, вчора Олександр Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим, польоти в який заборонено українським законодавством.

Нагадаємо, що здійснення перельотів іноземними авіакомпаніями в Крим розглядається Україною як кримінальне правопорушення, бо ще в березні 2014 року над окупованим півостровом було закрито повітряний простір.