Розшукують громадяни та інвестори. Як Україні віднайти втрачене правосуддя

Інвестиційні няні. Санкції РНБО. Закон про олігархів. За останні два роки українське суспільство вже почало звикати до оригінальних сценарних ходів від президента Зеленського та його оточення для встановлення справедливості в країні. Це в той час, як справжнє вирішення нагальних питань лежить вже третє десятиліття на столі у всіх українських президентів. Це – проведення реальної, а не фасадної судової реформи.

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Хочете повернути іноземні інвестиції в Україну після рекордного відтоку у 2020 році? Потрібна судова реформа. Хочете побороти контрабанду та «злодіїв у законі»? Потрібна судова реформа. Хочете зробити українську економіку незалежною від впливу олігархів? Потрібна судова реформа. Хочете, щоб банки кредитували під 5-7-9%, а не під 15-20%? Потрібна судова реформа.

Тож секрет простий. Потрібно взяти і зробити. Однак, таке враження, що щоразу українська влада за деревами не бачить лісу. У наших судах десятиліттями гроші борються з телефонним правом. І як тільки одна зі сторін слабшає, друга легко перетягує канат на свою сторону.

Розуміють це українці. 79% наших громадян не довіряють судам. Вищий показник лише у російських ЗМІ (-82% недовіри) та українських чиновників (-80%). Розуміє це бізнес, який у регулярних опитуваннях називає відсутність верховенства права головною перешкодою для інвестицій. Розуміють це наші міжнародні партнери та кредитори, які вже майже рік не хочуть відновлювати співпрацю з Україною та надавати нове фінансування.

Потрібно визнати. Українська правова система має мало спільного з розвиненими країнами Європи та світу. Відповідно до даних World Justice Project, Україна посідає 72 місце зі 128 країн. У цьому рейтингу ми опинилися позаду африканського Буркіна Фасо (70 місце), де посеред білого дня вбивають іноземних журналістів та сусідньої нам Білорусі (68 місце), де диктаторський режим Лукашенка вдається до державного тероризму для арешту опозиційного журналіста. Сумнівна компанія, чи не так?!

Щоб не повторити шлях Білорусі, нам потрібно оновити судову систему. Яким чином? Повністю перезавантажити та переатестувати суддівський корпус. Відібрати доброчесних та професійних людей. На ділі, це означає, що потрібно повноцінно перезапустити Вищу раду правосуддя (ВРП) та Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС). На перший погляд саме це пропонує «монобільшість» у законопроекті №3711-д, який було ухвалено у першому читанні на початку березня. Однак насправді це – імітація судової реформи.

Передусім проблема стосується механізму відбору кандидатів, запропонованого в законопроєкті. Як має бути? Конкурсна комісія з трьох представників від Ради суддів і трьох міжнародних експертів повинна відібрати 16 професійних та незаплямованих кандидатів до нового складу ВККС. Це те, що від нас вимагає в тому числі й МВФ. І саме таку пропозицію «Голос» вніс у 2019 році і на ній наполягає.

Що пропонується в законопроєкті? Щоб ця комісія обрала не 16 кандидатів, а удвічі більше — 32. А потім відбір нових членів ВККС з цих 32 буде здійснювати не комісія з суддів і міжнародних експертів, а нереформована Вища рада правосуддя. Та ж сама, до якої є безліч запитань, навколо якої безліч корупційних скандалів, і яку особисто критикує пан Зеленський.

Звісно ж, у такій редакції закон не запрацює. Така «реформа» може подобатися лише корупціонерам. Давати всю повноту повноважень нереформованій ВРП - це злити судову реформу. Потрібно починати з самої Вищої ради правосуддя, бо вона - це і є та ложка дьогтю, після якої скільки меду не наливай, він буде зіпсований.

Такий підхід закладе можливість проведення потрібних людей до ВККС, яка має розблокувати процес відбору суддів. Ця ж ВККС буде проводити атестацію суддів, які її ще не пройшли.

Тому «Голос» наполягає на своїх конструктивних пропозиціях, які дозволять дійсно перезавантажити органи суддівського самоврядування та зменшити корупційні ризики. Відбір до членів ВРП має здійснюватися через фільтр доброчесності. Для цього має бути створена комісія з доброчесності. Бо і з’їзд суддів, і з’їзд прокурорів, і парламент, і президент мають призначати професійних і доброчесних людей.

Ми переконані, що ми можемо по-справжньому змінити судову систему, а не латати в ній дірки. Без судової реформи шлях до демократії та справедливості буде заблоковано. Зате відкритим залишиться дорога до судочинства по-білоруськи.