США та ЄС закликали Україну гарантувати суттєву роль незалежних експертів у Вищій раді юстиції, ВККС та НАБУ

Правильно реформувати ці інституції є надзвичайно важливим для правосуддя в Україні.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та заступник Голови Офісу Президента України Андрій Смирнов обговорили з представниками США та ЄС реформування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та НАБУ.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

В посольстві наголосили, що правильно реформувати ці інституції є надзвичайно важливим для правосуддя в Україні.

“Ми продовжуємо закликати українську владу виконувати свої зобов'язання дотримуватись рекомендацій Венеціанської комісії щодо гарантування тимчасової, але суттєвої ролі незалежних експертів у цих органах. Це здається невеликим технічним питанням, але це не так. Незалежні експерти - єдиний спосіб захистити ці органи, що відповідають за нагально необхідні судові реформи та боротьбу з корупцією, від зловмисного впливу. Чому? Тому що такі експерти не мають конфлікту інтересів, упереджень чи якихось завдань, відмінних від захисту громадського блага”, - йдеться у повідомленні за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, 2 травня члени комітету з вибору наглядових рад припинили роботу в Україні до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління.