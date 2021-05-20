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Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ

Президент заявив, що зробив би все для притягнення до відповідальності вбивць, якби знав, хто вони.

Зеленський не виключає, що до вбивства Шеремета причетна контррозвідка СБУ
Фото: скрін трансляції

Президент Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи може за вбивством журналіста Павла Шеремета стояти контррозвідка СБУ. На пресконференції він зізнався, що не знає нині, хто стоїть за злочином. 

"Чи мають відношення (контррозвідка) – складно сказати. Імовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших особ, які могли би бути пов'язані з контррозвідкою, напевно є", – заявив він.

"Я не детектив у цій справ, мені дуже жаль, що ми втратили журналіста, мені дуже жаль, що я тоді не був президентом, може тоді б ті органи, як ви називаєте, може вони мають чи хтось з них міг бути причетними до цього – я не знаю. Я не можу обіцяти, але я знаю, що зараз, при мені жодний журналіст так не пішов з життя все ж таки", – заявив Зеленський. 

Він додав, що його листування з фігуранткою справи про вбивство Яною Дугарь не є випадковим.

"Якщо б я 100% вірив, що ця дівчина точно має відношення до вбивства, я б не переписувався. Я не знаю, хто вбивці. Якщо б я знав – я б все зробив, і те, що поза законом, щоб цих людей заарештувати. Чи це ті люди, які зараз під слідством, чи інші, чи ці плюс інші – не знаю, на жаль", – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський сказав, що в разі незаконного покладання відповідальності на Яну Дугарь, Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко в справі Шеремета з міністром внутрішніх справ будуть говорити серйозно про відставку, і Арсен Аваков про це знає.

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