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Шістьох посадовців ДСНС судитимуть за підробку документів під час масштабних пожеж на Луганщині

Співробітники ДСНС умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.

Шістьох посадовців ДСНС судитимуть за підробку документів під час масштабних пожеж на Луганщині
Фото: gp.gov.ua

Шістьох співробітників управління Державної служби надзвичайних ситуацій Луганської області судитимуть за підробку документів, які створювали видимість їх ефективної ліквідації масштабних пожеж області.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальні акти стосовно начальника одного з відділів Головного управління ДСНС України в Луганській області за фактом підбурювання до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України) та п’ятьох співробітників підпорядкованих територіальних підрозділів – за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України)", - сказано в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що інспектори за вказівкою начальника структурного підрозділу ДСНС Луганщини підробляли акти про пожежі, які сталися на початку липня 2020 року на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі, "з метою створення видимості про ефективну їх ліквідацію для правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації та суспільства".

До офіційної документації вони вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію та ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів. Однак, слідство встановило, що такі заходи не здійснювались, а співробітники ДСНС умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.

В ОГП нагадали, що на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" внаслідок масштабних пожеж загинуло троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

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