ДФС заявила про виявлення в КМДА порушень у сфері орендної плати на понад 100 млн грн

Директора одного з підприємств оголосили в розшук.

За результатами проведених обшуків у Департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили ряд підприємств в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.

За даними слідства, директор одного із товариств з 2013 року і по теперішній час користувався земельними ділянками без оформлення правовстановлювальних документів на них. Він не сплачував орендну плату за землю комунальної власності. Такі дії спричинили тяжкі наслідки для громадськів інтересів – ненадходження коштів за орендну плату в розмірі понад 19 млн грн.

При поданні декларації про сплату земельного податку та орендної плати за використання землі комунальної власності у 2017-2018 роках він, як вважає слідство, умисно занизив площу та нормативно грошову оцінку земельної ділянки.

За фактами цих правопорушень 18 травня директора згаданої компанії оголошено в розшук. Наразі керівник підприємства переховується від органів досудового розслідування. Вживаються заходи, направлені на встановлення місця знаходження розшукуваної особи. Що саме за компанія – не повідомляється.

У межах досудового розслідування досліджується можлива причетність службових осіб КМДА до скоєння правопорушень, які спричинили тяжкі наслідки інтересам територіальної громади Києва у вигляді безпідставно неодержаних (втрачених) коштів орендної плати за фактичне користування службовими особами товариств земельними ділянками у Києві.

За результатами обшуків виявлено та вилучено кадастрові справи земельних ділянок розташованих в м. Києві, що свідчать про порушення законодавства в сфері сплати орендної плати за землю на загальну суму понад 100 млн грн.

За даними фактами до ЄРДР внесено 11 кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних правопорушень у сфері зловживання владою, або службовим становищем.