Суд почав розгляд касаційної скарги генерала Назарова у справі про катастрофу Іл-76 у Луганську

У суді військовий та його захист вимагають скасувати рішення судів перших двох інстанцій.

17 травня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд касаційної скарги колишнього начштабу – першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова. Його раніше засудили до семи років в’язниці за халатність, яка призвела до загибелі 49 українських військових.

Про це повідомляє “Радіо свобода”.

У суді військовий та його захист вимагають скасувати рішення судів перших двох інстанцій – Павлоградського районного та Дніпровського апеляційного – щодо визнання Назарова винним у службовому недбальстві, яке призвело до збиття літака бойовиками й загибелі військових, й засудження його до 7 років ув’язнення.

Разом з тим, як повідомив Радіо Свобода адвокат потерпілих Віталій Погосян, він і родичі загиблих наполягають на залишенні вироку Назарову без змін.

Віктор Назаров наразі на волі, адже раніше Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зупинив виконання йому вироку через подання ним касаційної скарги.

«Якщо вирок набуде чинності, тоді його візьмуть під варту», – зазначив Погосян.

Сьогодні у суді були присутні 12 членів родин загиблих.

Суд оголосив перерву в розгляді справи. Продовження слухання запланували на 18 травня.

Нагадаємо, у березні 2017 року Павлоградський суд Дніпропетровської області визнав Назарова винним у службовій недбалості, що призвела до трагедії і призначив 7 років тюремного покарання. Водночас суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони по 500 тис. грн кожен, тобто на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу військового літака Іл-76, яка сталася 14 червня 2014 року в аеропорту Луганська. Тоді загинули 49 людей. Військова прокуратура 18 листопада 2014 року повідомила Назарову про підозру у зв'язку з катастрофою. Прокуратура стверджує, що генерал, який був одним з керівників АТО у той час, не взяв до уваги інформацію СБУ про загрозу збиття літака і дозволив проведення спецоперації з доставки роти військових у Луганський аеропорт.

Назаров звинувачення на свою адресу відкидає. Зокрема, він зазначив, що під час досудового слідства було допущено "маніпулювання інформацією", а в показаннях свідків у суді були "припущення" і "інформація, інтерпретована на свій розсуд".

11 грудня Апеляційний суд Дніпропетровської області підтвердив вирок генералу Назарову. Генерал назвав рішення "дурнуватим" і сказав, що готуватиме скаргу до Верховного суду.