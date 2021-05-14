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Україні потрібен новий суспільний договір, що гарантуватиме верховенство права, - Ігор Уманський Актуально

Ексміністр вважає, що закон і правила мають бути єдині для всіх. «Виняток з правила» має бути підставою для покарання, а не принципом життя. 

Україні потрібен новий суспільний договір, що гарантуватиме верховенство права, - Ігор Уманський
Фото: 112.ua

Щоб вийти з існуючою глибокої кризи, Україні необхідний новий суспільній договір, який має відновити систему стримувань та противаг між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади. Про це пише ексміністр фінансів Ігор Уманський у своїй статті для Hvylya.net.

Він наголошує, що наразі в Україні держава слабка, суди корумповані, є добрі закони, які не працюють, усюди панують подвійні стандарти. Тому ліквідація системи подвійних стандартів через відновлення верховенства права та усунення практики вибіркового правосуддя – це перший необхідний крок, щоб змінити Україну. 

"Закон і правила мають бути єдині для всіх. «Виняток з правила» має бути підставою для покарання, а не принципом життя. Верховенство закону – це також захист права власності, що є фундаментом бізнесу. Це можливість будь для кого створити стартап, а за три роки перетворити його на корпорацію з мільярдними оборотами. Це можливості реалізації та робочі місця для мільйонів людей", - підкреслює ексміністр.

Але верховенство закону неможливе без сильної держави, дієвого парламенту та незалежних судів. Щоб отримати все це, потрібен новий суспільний договір.

"Суспільний договір – це нові правила гри, за якими гратимуть усі. Той договір, що існує зараз, вичерпав свій потенціал і зараз веде країну до глибокої кризи, яка може коштувати нам незалежності. Новий суспільний договір – це перш за все запорука виживання країни", - наголошує Ігор Уманський.

Новий суспільний договір має відновити паритет стримувань та противаг у трикутнику законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, а також змінити баланс відносин у трикутнику "Суспільство-Влада-Бізнес".

На думку ексміністра, серед іншого необхідно переглянути функції інституту президента: він або має очолити виконавчу владу, або бути ліквідований. Так само треба розглянути питання ліквідації інституту прем'єр-міністра і передачі повноважень виконавчої влади уряду на чолі з президентом. 

"Скласти новий договір маємо усі ми, найкраще шляхом референдуму. Яким би не був новий суспільний договір, він має бути зафіксований у Конституції. А згодом під нього має бути адаптоване все законодавство, а найголовніше – відносини суспільства, влади та бізнесу", - підкреслює Ігор Уманський.

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