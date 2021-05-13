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Прокуратура проводить обшуки в КП "Київавтошляхміст"

Йдеться про ухилення від сплати податків на 20 млн грн.

Прокуратура проводить обшуки в КП "Київавтошляхміст"
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у Києві проводить обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств.

Слідчі дії проводять у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту мостів на суму понад 20 млн гривень, інформує пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, два приватних товариства упродовж 2019-2020 років на замовлення КП "Київавтошляхміст" здійснювали роботи з будівництва та реконструкції мостів у Києві, в тому числі мостів на перетині проспекту Повітрофлотського та проспекту Перемоги та Індустріального мосту.

 

При цьому вказані підрядні організації, діючи у змові з службовими особами КП, зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах.

 

"13 травня 2021 року на підставі ухвали суду за адресами проживання організаторів схеми, в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі Комунального підприємства, розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень", - сказано в повідомленні.

 

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 ( (ухилення від сплати податків, зборів, які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) КК України.

Нагадаємо, що обшуки відбулися у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", "Київський метрополітен", "Київпастранс", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі".

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в столичної влади тиском, пов'язаним із запровадженням виконкомів.

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