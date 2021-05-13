ДФС проводить обшуки на КП "Київський метрополітен"

Слідчі дії проводять у справі про ухилення від сплати податків на 9 млн грн при будівництві метро на Виноградар.

Співробітники головного управління Державної фіскальної служби в Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури проводять обшуки у приміщеннях КП "Київський метрополітен".

Про це інформує пресслужба ДФС.

Слідчі дії проводять з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації у межах розпочатого кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків у сумі 9 млн грн під час проведення робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену (ч. 3 ст. 212 КК України).

За версією слідства, підрядне підприємство, яке виконувало роботи з будівництва лінії метрополітену на замовлення КП "Київський Метрополітен", замовляло роботи по ремонту устаткування у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

У КП "Київський Метрополітен" заявили, що підприємство відкрите до проведення перевірок та надання документації щодо робіт з будівництва метро на Виноградар в межах законодавчих повноважень відповідних структур.

"Водночас повідомляємо, що юридичні особи не несуть відповідальність за діяльність третіх осіб. Однозначно підтримуємо нульову толерантність до корупції і готові до спільної роботи з Київською міською прокуратурою та з ГУ ДФС у м. Києві", - сказано в заяві підприємства.

Нагадаємо, що обшуки відбулися у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин" та "Київміськсвітлі". Київська прокуратура сьогодні повідомила, що депутати Київміськради спільно з екснардепом 7-8 скликань нібито займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах.

За даними Київської міської прокуратури, про підозру оголошено 11 особам.

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Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в столичної влади тиском, пов'язаним із запровадженням виконкомів.