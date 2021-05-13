Прокуратура розповіла деталі масштабних обшуків у Києві

Органи столичної прокуратури спільно з колегами з інших правоохоронних органів, а саме Державної фіскальної служби, Нацполіції та Служби безпеки України провели масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, упродовж 11 та 12 травня на території Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено ряд обшуків.

Повідомляється, що кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, кришування нелегального бізнесу тощо.

"У ході розслідування вказаних кримінальних проваджень усіма правоохоронними органами проведено кропітку роботу, пов’язану зі збором інформації, викриття та аналізу схем, зв’язків, контактів та учасників. За результатами проведення цієї роботи було прийнято рішення провести обшуки з метою виявлення та вилучення первинних фінансових документів, чорнових записів та інших речових доказів, які мають доказове значення", - наголошується у повідомленні.

Оскільки під час слідства правоохоронці отримали інформацію про причетність до окремих правопорушень службових осіб підрозділів КМДА та комунальних підприємств, слідчі дії проводилися одночасно по всіх напрямках роботи. Це дозволило уникнути витоку інформації та досягти очікуваного процесуального результату.

На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, у тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних та підрядних підприємств, зокрема і керівникам.

Слідчі дії наразі продовжуються. Триває дослідження вилученої фінансової документації.

Нагадаємо, що обшуки відбулися у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин" та "Київміськсвітлі". Київська прокуратура сьогодні повідомила, що депутати Київміськради спільно з екснардепом 7-8 скликань нібито займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах.

Головне управління Національної поліції повідомило про підозру трьом нинішнім та чотирьом колишнім співробітникам Департаменту соціальної політики КМДА, яким закидають заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в столичної влади тиском, пов'язаним із запровадженням виконкомів.