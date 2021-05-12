​Тупицький знову не прийшов на обрання запобіжного заходу

Печерський районний суд Києва відклав на 19 травня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому, бо той знову не з'явився на засідання.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Адвокати Тупицького заявили, що він нібито продовжує перебувати на лікуванні, і клопотали про перенесення справи.

Представники обвинувачення своєю чергою відзначили, що адвокати не надали доказів того, що стан здоров'я не дозволяє підозрюваному з'явитися на засідання, документів про необхідність екстреної медичної допомоги немає, і Тупицький використовує медичні документи, навмисне затягуючи розгляд клопотання. У зв'язку з цим прокурори знову клопотали перед судом про застосування приводу в судове засідання.

Попри це, суд задовольнив клопотання захисту і відклав слухання.

Нагадаємо, що запобіжний захід Тупицькому мають обрати у справі за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень).

21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення.