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Ще двом учасникам мітингу під ОПУ пом’якшили запобіжний захід

Лісовцю і Гаджимурадову призначили нічний домашній арешт.

Ще двом учасникам мітингу під ОПУ пом’якшили запобіжний захід

Іще двом учасникам акції на підтримку Стерненка, що відбулася 20 березня під Офісом президента, пом’якшили запобіжний захід.

Про це повідомив організатор акції під ОПУ Сергій Філімонов.

"Давиду Гаджимурадову і Артему Лісовцю змінили запобіжні заходи на нічний домашній. Репресивні рішення Печерського суду розвалюються в апеляції", - написав він у фейсбуці.

Як повідомляли, 1 квітня Печерський суд Києва призначив домашній арешт Давиду Гаджмурадову і Артему Лісовцю. Їх підозрюють у тому, що вони підпалили табличку "Президент України". Лісовець та Гаджимурадов відкидали висунуті звинувачення.

Нагадаємо, 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло.

21 квітня Київський апеляційний суд скасував ухвалу про домашній арешт голові ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роману Ратушному через участь у акції під Офісом президента. Колегія суддів відмовила слідчому в обранні будь-якого запобіжного заходу Ратушному.

28 квітня організатору цього мітингу Сергію Філімонову також пом’якшили запобіжний захід. Він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

29 квітня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід і Олексію Білковському.

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