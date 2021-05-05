НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів на ексголову ДФС

Національне агентство з питань запобігання корупції склало і направило до суду 14 адміністративних протоколів на колишнього голову Державної фіскальної служби Дениса Гутенка.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

"За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено й направлено до суду протоколи щодо Дениса Гутенка, в. о. голови Державної фіскальної служби України (на момент вчинення правопорушення) (14 протоколів)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, всього НАЗК за минулий тиждень склало та направило до судів 28 адміністративних протоколів. Із них 11 протоколів стосувалися несвоєчасного подання декларації без поважних причин, у тому числі щодо колишнього в. о. директора Національного агентства з акредитації Ігоря Янчева.

У свою чергу, через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи щодо представників таких партій: "Конгрес українських націоналістів" (керівник - Степан Брацюнь); "Партія ветеранів Афганістану" (керівник - Сергій Червонописький); "Слуга народу" (уповноважена особа - Анатолій Остапенко).

Нагадаємо, наприкінці грудня колишній голова ДФС Гутенко заявив, що через премію у 1000% окладу йому загрожує взяття під варту.