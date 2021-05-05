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В Іспанії затримали чоловіка за підозрою у вбивстві силовиків на Майдані

Він був оголошений Україною у міжнародний розшук.

В Іспанії затримали чоловіка за підозрою у вбивстві силовиків на Майдані
Фото: Макс Левин

Іспанська поліція затримала чоловіка, який підозрюється в причетності до вбивства щонайменше двох силовиків на Майдані в 2013 році. Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук.

Про це з посиланням на сайт іспанської поліції пише РБК-Україна.

Повідомляється, що розслідування в Іспанії почалося торік у квітні, коли через іспанського аташе в Україні стало відомо, що підозрюваний може переховуватися у валенсійському місті Пусоль.

За даними поліції, він постійно переїжджав, деякий час просиджував у Барселоні, Мадриді та Валенсії. Крім того, часто міняв місце проживання в самому Пусолі. Пізніше стало відомо, що він протягом декількох тижнів проживав в ізольованій хатині. Поліцейські встановили пристрій стеження, після чого заарештували його під час походу до кафетерію.

Також іспанське слідство зазначає, що чоловіка розшукували за вбивство двох міліціонерів на Майдані. При цьому наголошується, що у нього під час заворушень була при собі гвинтівка і близько 60 патронів, а українська влада не знає точну кількість силовиків, які були поранені або загинули в результаті дій цього чоловіка.

Наприкніці квітня повідомляли, що у справі Майдану ДБР завершило слідство щодо трьох співробітників МВС.

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