Учасника мітингу під ОПУ Сорда суд оштрафував за присвоєння ордена Богдана Хмельницького

Учасника мітингу під Офісом президента Влада Стафійчука (Сорда) Вінницький міський суд оштрафував за незаконне зберігання ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Рішення суду від 13 квітня оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.
Активіста визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.186−1КУпАП (незаконні дії щодо державних нагород).
"Відповідно до матеріалів справи, вінничанин за місцем свого проживання незаконно зберігав державну нагороду, а саме орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, чим вчинив незаконні дії щодо державних нагород", - йдеться у рішенні суду.
Активіста зобов'язали сплатити штраф у розмірі 75 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 1 275 грн. Крім того, у нього конфіскували орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
За даними суду, учасник АТО отримав орден під час лікування в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова від невідомого чоловіка у військовій формі. Останній зібрав дані про бійців АТО, які лежали разом в палаті, та за пів години повернувся з готовими орденами та телекамерами.
"Перебуваючи в складному психоемоційному стані та під впливом гострого болю опорно-рухового апарату, він усвідомив лише за кілька годин після того, як нагорода була передана йому та виявив, що у орденській книзі не значилося нічого, окрім прізвища та підпису", - сказано в рішенні суду.
Раніше Сорд заявляв, що орден Хмельницького йому під час лікування в госпіталі Мечникова вручив "пан Гелетей".
Нагадаємо, що Стафійчук також підозрюється в хуліганстві під час мітингу на підтримку Стерненка, що відбувся під Офісом президента 20 березня. Йому інкримінують биття скла в будівлі. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.