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Учасника мітингу під ОПУ Сорда суд оштрафував за присвоєння ордена Богдана Хмельницького

Активіста зобов'язали сплатити штраф 1 275 грн. Орден конфіскували.

Учасника мітингу під ОПУ Сорда суд оштрафував за присвоєння ордена Богдана Хмельницького
Фото: Макс Требухов

Учасника мітингу під Офісом президента Влада Стафійчука (Сорда) Вінницький міський суд оштрафував за незаконне зберігання ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Рішення суду від 13 квітня оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Активіста визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1ст.186−1КУпАП (незаконні дії щодо державних нагород).

"Відповідно до матеріалів справи, вінничанин за місцем свого проживання незаконно зберігав державну нагороду, а саме орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, чим вчинив незаконні дії щодо державних нагород", - йдеться у рішенні суду.

Активіста зобов'язали сплатити штраф у розмірі 75 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 1 275 грн. Крім того, у нього конфіскували орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

За даними суду, учасник АТО отримав орден під час лікування в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова від невідомого чоловіка у військовій формі. Останній зібрав дані про бійців АТО, які лежали разом в палаті, та за пів години повернувся з готовими орденами та телекамерами.

"Перебуваючи в складному психоемоційному стані та під впливом гострого болю опорно-рухового апарату, він усвідомив лише за кілька годин після того, як нагорода була передана йому та виявив, що у орденській книзі не значилося нічого, окрім прізвища та підпису", - сказано в рішенні суду.

Раніше Сорд заявляв, що орден Хмельницького йому під час лікування в госпіталі Мечникова вручив "пан Гелетей".

Нагадаємо, що Стафійчук також підозрюється в хуліганстві під час мітингу на підтримку Стерненка, що відбувся під Офісом президента 20 березня. Йому інкримінують биття скла в будівлі. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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