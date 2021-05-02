Велика Палата Верховного Суду скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка обрали нардепом

Велика Палата Верховного Суду ухвалила Постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87. Суд визнав протиправним та скасував протокол ЦВК, яким встановлено перемогу Василя Вірастюка у виборах, інформує ОПОРА.

"Таким чином Велика Палата частково задовольнила апеляційну скаргу Олександра Шевченка на Рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року у справі №9901/114/21", - йдеться у повідомленні.

У цій справі конкурент Вірастюка від "За майбутнє" Олександр Шевченко не погодився з протоколом ЦВК та оскаржив його та дії комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі до Верховного Суду. Додатково в позові він просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати виборів та відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу.

Верховний суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду відмовив Шевченку, але кандидат у депутати подав апеляцію.

"Апеляцію Олександра Шевченка на вказане рішення розглянула вже Велика Палата Верховного Суду. З огляду на те, що строки розгляду виборчих спорів є скороченими (всього 2 дня на розгляд), тому розгляд таких справи не відкладається на вихідні та святкові дні. Таким чином розгляд справи було розпочато Великою Палатою 30 квітня та вже 1 травня ухвалено та проголошено рішення", - пояснили в ОПОРІ.

Велика Палата скасувала рішення від 28 квітня, а апеляційну скаргу задовольнила частково.

"Визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 та визнано протиправним та скасовано протокол ЦВК, в задоволенні решти позовних вимог - відмовлено", - додали спостерігачі.

Це рішення мотивовано тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі 87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень,що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Велика Палата також приступила до розгляду іншої справи №9901/117/21, що також безпосередньо стосується результатів виборів в окрузі 87. Це справа партії "За майбутнє", в якій вона просить, серед іншого, визнати протиправним встановлення результатів виборів і зобов'язати ЦВК ухвалити рішення про проведення повторних виборів у одномандатному виборчому окрузі № 87. Однак у цій справ колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС також відмовила позивачу. Остаточне слово буде за Великою Палатою.

"Втім, найцікавішим у даній справі є те, що перед винесенням рішення по суті Ухвалою Верховного Суду від 29 квітня було вжито заходи забезпечення позову, а саме - заборонено ЦВК вчиняти дії з реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом України до набрання законної сили рішенням у справі № 9901/117/21. Таким чином, забезпечення позову діятиме щонайменше 2 дні, визначені для апеляційного оскарження, а разі такого оскарження - до остаточного рішення Великої Палати", - йдеться у повідомленні.

З цією ухвалою про заборону ЦВК вчиняти дії з реєстрації кандидата Василя Вірастюка не погодилася його команда та оскаржила цю Ухвалу до Великої Палати. Велика Палата продовжує слухати справу №9901/117/21 за апеляцією кандидата Василя Вірастюка.

Нагадаємо, що за підсумками проміжних виборів на окрузі №87 (Надвірнянський район та окремі сусідні території) з невеликим відривом лідирував Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".

Результати голосування на п'яти дільницях, де нібито перемагав Шевченко, було скасовано. Попри це, ЦВК оголосила вибори такими, що відбулися.

Підрахунок голосів на 87 ОВК проходив зі скандалами. Після закриття виборчих дільниць екзит-поли показали, що Кошулинський, Вірастюк та Шевченко набрали практично однакову кількість голосів.

Потім і Вірастюк, і Шевченко заявили про свою перемогу у Facebook. Підрахунок голосів "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

Після цього партія "Голос" двічі подавала заявку на зміну голови ОВК. У середу під будівлею комісії пройшли паралельні мітинги на підтримку Вірастюка і Шевченка. Нардеп Микола Тищенко, який був у "делегації" слуг народу, звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. Врешті дорахували голоси лише в ніч на 4 квітня. 22 квітня ЦВК офіційно оголосила Вірастюка переможцем виборів.