Президента Академії аграрних наук відсторонили від посади через підозру в хабарництві

Йому закидають отримання неправомірної вигоди у вигляді "туарега".

Кївський апеляційний суд 28 квітня відсторонив президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзалу.

Про це повідомила Національна поліція, яка здійснює досудове розслідування за підозрою у отриманні науковцем хабаря у вигляді автомобіля Volkswagen Touareg, вартість якого на момент придбання в кінці 2019 року становила 1,44 млн гривень.

За версією слідства, підозрюваний одержав неправомірну вигоду за включення директора дослідного господарства "Агрономія" до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН.

У грудні 2020 року науковцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Голосіївський районний суд Києва на початку квітня відмовив поліції у відстороненні Гадзали, але апеляційна інстанція підтримала клопотання.

Нагадаємо, що керівництво Національної академії аграрних наук також фігурує в кримінальній справі ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаними злочинним шляхом), та ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.