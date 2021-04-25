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На Одещині в колодязі виявили тіла трьох чоловіків та жінки

Встановлено всі особи.

В Одеській області виявили тіла трьох чоловіків та жінки у закинутому колодязі.

Про це повідомили в обласному управління поліції.

Тіла виявили біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ.

Наразі встановлено їх особи, усі – місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

На місці працюють рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи, які з’ясовують усі обставини події.

Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у лютому поліція встановлює обставини смерті чотирьох людей у Новій Каховці Херсонської області.

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