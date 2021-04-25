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Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню

Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїйцьке ворог відкрив вогонь з гранатометів.

Окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню
Фото: glavcom.ua

Протягом суботи, 24 квітня, в районі проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїйцьке окупанти вели вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 07:00 25 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 квітня, у районі бойових дій на Донбасі зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню окупантами, з яких 19 обстрілів та 1 дистанційне мінування.

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