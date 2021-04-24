Завтра в Україні невеликі дощі, температура 10°-14°

У понеділок на більшості територій країни вночі без опадів.

Протягом найближчої доби на територію України буде переміщатися холодна повітряна маса з північного заходу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише interfax.ua.

У неділю, 25 квітня, вночі без опадів, температура опуститься до 0-3°. У південній частині країни температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Удень у більшості західних, північних та центральних областей невеликі короткочасні дощі. На решті територій без істотних опадів. Температура 5-10° тепла, на півдні та сході країни до 14°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, Вдень дощ із мокрим снігом. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла. Вітер у країні переважно західний, 5-10 м/с.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень 7-9° тепла.

За інформацією, Центральної геофізичної обсерваторії, найвища температура вдень 25 квітня в Києві була зафіксована в 1943 році і становить 27,5° тепла, найнижча вночі – 1,5° нижче нуля в 1988 році.

У понеділок, 26 квітня, на більшості територій України вночі без опадів, вдень у центральних областях та Карпатському регіоні дощ, у Карпатах із мокрим снігом. Вдень в Україні, крім східних областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°. У західних і північних областях сильні заморозки в повітрі 0-3°. Температура вдень 5-10° тепла, у південних та східних областях 10-15°

У Києві в понеділок вночі заморозки 0-2°, без опадів. Вдень температура 7-9° тепла, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Нагадаємо, Український Гідрометцентр попередив про заморозки в Україні.