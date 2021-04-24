У неділю, 25 квітня у центрі Києва заборонять рух транспорту із 08:00 до 15:30 за маршрутом проведення легкоатлетичного пробігу "5-й Міжнародний Kyiv Euro Marathon".

Про це повідомили у пресслужбі Київради.

Марафон відбудеться за маршрутом: вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК «Олімпійський») – рух вул. Саксаганського у напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

Патрульна поліція Києва закликає водіїв планувати маршрути з урахуванням обмеження руху автомобілів на таких вулицях: Еспланадна, Рогнідинська, Шота Руставелі, Саксаганського, Велика Васильківська, Фізкультури, Антоновича, Жилянська, Льва Толстого, Володимирська, Тарасівська, Паньківська, Симона Петлюри, Бульварно-Кудрявська, Шолуденка, Академіка Янгеля, Смоленська, Олекси Тихого, Гарматна. Також на площі Льва Толстого, з'їзді з Шулявського мосту, проспекті Перемоги та Повітрофлотському.

“Змінить роботу низка маршрутів громадського транспорту. А саме: тролейбуси маршрутів №№3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 та автобуси маршрутів №№ 2, 5, 20, 69, 118”, – йдеться у повідомленні.

Із 07:30 до 16:00 рух маршрутів буде організовано:

тролейбус № 3 – від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбус № 5 – від вул. Білицької до ст. м. «Нивки»;

тролейбус № 7 – від вул. Чорнобильської до ст. м. «Нивки»;

тролейбус № 8 – від вул. Смілянської до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбус № 9 – від Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбус № 12 – від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

тролейбус № 14 – від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбус № 17 – від Площі Космонавтів до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбус № 40 – від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

автобус № 2 – від вул. Булгакова до ст. м. «Берестейська»;

автобус № 5 – від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

автобус № 20 – від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

автобус № 69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний»;

автобус № 118 – від ст. м. «Чернігівська» до залізничного вокзалу «Центральний».

На вказаний період відповідно до заявки організатора марафону організовується рух безкоштовних тимчасових автобусних маршрутів:

№ 3ТР «Залізничний масив – вул. Жилянська»: Залізничний масив – вул. Волгоградська – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Івана Федорова – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова – вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська – вул. Волгоградська – Залізничний масив;

№ 5ТР «Ст. м. «Нивки» – ст. м. «Площа Льва Толстого»: ст. м. «Нивки» – просп. Перемоги – вул. Гарматна – вул. Виборзька – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – б-р Тараса Шевченка – просп. Перемоги – ст. м. «Нивки»;

14ТР «Залізничний вокзал «Центральний» – ст. м. «Палац спорту»: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Павла Скоропадського – вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – Бессарабська площа – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний».

На тимчасових автобусних маршрутах №№ 3ТР, 5ТР, 14ТР діятимуть обмежувальні карантинні заходи, які діють у громадському транспорті Києва.

Нагадаємо, з 5 квітня столиця України пішла на жорсткий локдауні і весь громадський транспорт – і наземний, і метро – працює за спеціальними перепустками пасажирів, винятково для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.