Від ковіду за добу померло 29 киян

До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів з COVID-19.

За минулу добу, 23 квітня у Києві виявили 1027 випадків захворювання на коронавірус. Померли 29 людей.

Про це повідомила пресслужба Київради.

До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів з COVID-19 та 334 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед тих, хто захворів: 593 жінки віком від 18 до 89 років, 405 чоловіків віком від 19 до 85 років, 16 дівчаток від 1 до 16 років та 13 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.

Одужали за минулу добу 636 людей.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 191 165. Коронавірус подолали 119 737 мешканців.

За період пандемії у столиці 4 415 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 квітня в Україні був зафіксований 12 711 новий випадок коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників. Летальних випадків – 392.