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У світі зроблено майже 1 млрд щеплень від ковіду, - Bloomberg

Наразі темпи вакцинації становлять близько 16 млн щеплень в день.

У світі зроблено майже 1 млрд щеплень від ковіду, - Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Світова спільнота подолає позначку в 1 млрд щеплень від коронавірусу найближчими днями. Станом на 22 квітня зроблено 966 млн щеплень.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої підрахунки.

За даними агентства, темпи вакцинації зараз становлять близько 16 млн щеплень в день. Таким чином, поріг у 1 млрд буде подолано цими вихідними.

"Це означає кінець початкової фази наймасштабніших у історії зусиль у галузі охорони здоров'я", - зазначає видання.

Однак навіть у цих умовах, щоб досягти рівня в 10 млрд щеплень, що означатиме вакцинацію близько 75% населення планети, потрібно 21 місяць.

Зазначається також, що хоча 96% населення планети проживає в країнах, де йде вакцинальна кампанія, її темпи серйозно різняться в окремих державах.

Іншим важливим елементом, що сприяє прискоренню вакцинації, буде поширення препаратів, одного щеплення якими досить для формування імунітету.

З початку пандемії коронавірусу в світі заразилися понад 143 млн осіб, понад 3 млн померли.

В Україні кампанія з вакцинації розпочалася 24 лютого. Станом на 22 квітня першу дозу вакцини отримали понад 508 тисяч українців.

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