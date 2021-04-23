Щеплення корейською вакциною AstraZeneca почнуть робити 28 квітня

До середи вакцину будуть розвозити по кабінетах щеплень.

Щеплення корейською вакциною від коронавірусу AstraZeneca-SKBio, яку в Україну привезли в п'ятницю, почнуть робити 28 квітня.

Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Вакцину поставлять на національний склад, в неділю розпочнеться поставка на регіональні склади. Після того, як на регіональних складах оформлять документи, вакцину поставлять в кабінети щеплень. Вакцинація в більшості регіонів почнеться в середу", - розповів Ляшко.

"Ця партія вакцин буде використовуватися в більшості випадків в кабінетах щеплень. Частина партії залишать для проведення повторної вакцинації для людей, які зробили перше щеплення з 24 лютого (близько 10 тис. осіб). Для використання цих вакцин в областях відкриють 1,95 тис. пунктів щеплень", - сказав він.

Ляшко також підкреслив, що до кінця травня Україна очікує наступну поставку вакцини AstraZeneca (1,4 млн доз), до кінця червня очікується ще 950 тис. доз вакцини Pfizer.

Нагадаємо, що з 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac, а з 18 квітня - американською вакциною Pfizer/Comirnaty.