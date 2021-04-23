​Український центр розробки вакцин можуть відкрити на базі інституту Громашевського

Український центр розробки вакцин можуть відкрити на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на нараді в Кабінеті міністрів.

19 квітня президент Володимир Зеленський закликав уряд до якнайшвидшого створення "найсучаснішої лабораторії" для розробки вакцин та ліків, і вже через три дні Кабмін організував нараду щодо створення в Україні інфраструктури з розроблення вакцин.

"Сьогодні увесь світ стоїть у черзі за вакциною, і очевидним стає факт, що Україні необхідно мати власну базу для розроблення вакцин. Це стратегічне питання, оскільки будівництво сучасної інфраструктури за світовими зразками дозволить нам відновити науковий потенціал та розробляти препарати для захисту від різних хвороб", - сказав на ній прем'єр Денис Шмигаль.

Ляшко у свою чергу сказав, що одним із варіантів, який розглядає МОЗ, є створення лабораторії на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.

"Паралельно маємо план створити в інституті відкритий науковий простір, який буде об’єднувати всіх науковців для проведення досліджень", - заявив Ляшко.

За його словами, там будуть розробляти не тільки вакцини, але й імунобіологічні препарати, зокрема для лікування онкологічних хвороб.

За підсумками наради Шмигаль доручив за два тижні опрацювати питання інфраструктури та визначити шляхи фінансування для створення лабораторії.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби заявило про плани відновити власне виробництво вакцин. За словами міністра Максима Степанова, на це потрібно близько трьох років.