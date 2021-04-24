Київ та 5 областей наступного тижня вийдуть з "червоної зони", - Ляшко

Рівень епідемічної небезпеки понизять у Львівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Полтавській областях.

Львівська, Київська, Запорізька, Одеська, Полтавська області та місто Київ наступного тижня вийдуть з червоної зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар України ВІктор Ляшко.

“За нашими прогнозами впродовж наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області”, - написав Ляшко.

Нагадаємо, 22 квітня з "червоної" зони вийшла Чернівецька область. Найсуворіші карантинні обмеження на території Буковини діяли з 1 березня.

Раніше у квітні з "червоної" зони у "жовту" вдалося вийти двом областям - Івано-Франківській та Закарпатській.

21 квітня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що введені у місті жорсткі карантинні обмеження почали давати результат. Адже зменшується кількість нових випадків коронавірусу і госпіталізацій.