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Вакцинуватися від COVID-19 готові понад 60% українців, - дослідження

Половина з них хоче обирати вакцину.

Вакцинуватися від COVID-19 готові понад 60% українців, - дослідження
Фото: EPA/UPG

Більшість українців вважає вакцинацію ефективним способом захиститися від COVID-19. Якби була змога безоплатно прищепитися, 63% опитаних хотіли б це зробити, проте 31% з них - лише певною вакциною. Старше покоління виявило більшу готовність: 71% людей від 60 років згодні безоплатно прищепитися від COVID-19.

Про це свідчать результати опитування "Ставлення до вакцинації від COVID-19", проведеного в березні 2021 року дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження показало, що про хворобу українці знають не лише з новин. Так, 66% опитаних стикалися із COVID-19 у своєму оточенні, а 22% вказали, що хворіли самі. Про те, що хвороба мала тяжкі наслідки для них або людей із близького оточення, розповіли 43% респондентів.

Понад дві третини (71%) опитаних вважають пандемію загрозою для себе та своєї родини. Прикметно, що серед людей, старших від 60 років, цей показник вищий і становить 81%.

Головними причинами вакцинуватися від COVID-19 українці вважають:

  • «щоб не хворіти на коронавірус, не мати ускладнень від хвороби» - 83%;
  • «щоб не інфікувати інших» - 66%.

Як зазначається, дані дослідження засвідчують довіру українців і до рутинної вакцинації. Із твердженням «важливо, щоб дитина була вакцинована, мала щеплення» скоріше погоджуються 78 відсотків українців загалом і 84 відсотки осіб, старших від 60 років.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (дзвінки на мобільні телефони тривалістю до 15 хв). Було опитано 2 027 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, за даними січневого опитування соціологічної групи "Рейтинг", більше половини українців не хотіли вакцинуватися від ковіду навіть безкоштовно.

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