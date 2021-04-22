​Київська область продовжила посилений карантин до 30 квітня

В області також продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

У Київській області продовжили дію посиленого карантину до 30 квітня. Таке рішення було прийнято сьогодні, 22 квітня, під час позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомила пресслужба Київської ОДА.

Рішення комісії передбачає продовження до 30 квітня додаткових протиепідемічних заходів, прийнятих 2 квітня. А саме окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

"Ситуація із захворюванням на COVID-19 в нашій області поки що залишається складною. За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня", - пояснив таке рішення перший заступник голови ОДА Дмитро Назаренко.

Нагадаємо, раніше у Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) спрогнозували, що Київ і п'ять областей, у тому числі - Київська, можуть наступного тижня вийти з "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

Напередодні Кабінет міністрів повідомив, що продовжує карантин та режим надзвичайної ситуації до 30 червня.