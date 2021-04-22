Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​Київська область продовжила посилений карантин до 30 квітня

В області також продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

​Київська область продовжила посилений карантин до 30 квітня
Фото: news.dtkt.ua

У Київській області продовжили дію посиленого карантину до 30 квітня. Таке рішення було прийнято сьогодні, 22 квітня, під час позачергового засідання комісії з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомила пресслужба Київської ОДА.

Рішення комісії передбачає продовження до 30 квітня додаткових протиепідемічних заходів, прийнятих 2 квітня. А саме окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:

  • рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної,  загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
  • дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
  • здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;
  • проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
  • рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

"Ситуація із захворюванням на COVID-19 в нашій області поки що залишається складною. За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня", - пояснив таке рішення перший заступник голови ОДА Дмитро Назаренко.

Нагадаємо,  раніше у Центрі економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) спрогнозували, що Київ і п'ять областей, у тому числі - Київська, можуть наступного тижня вийти з "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки.

Напередодні Кабінет міністрів повідомив, що продовжує карантин та режим надзвичайної ситуації до 30 червня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також