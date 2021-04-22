В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено (оновлено)
У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено (оновлено)
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
​Разумков вибачився за вечірку Тищенка
​Разумков вибачився за вечірку Тищенка
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок

Підроблену вакцину виявили також у Мексиці.

​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
Фото: EPA/UPG

Компанія Pfizer виявила випадки використання своєї підробленої вакцини від коронавірусу в Мексиці і Польщі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Влада країн вилучила упаковки з препаратом, і компанія після проведених досліджень виявила підробку. При цьому Pfizer заявила, що в Польщі під виглядом вакцини, ймовірно, поширювався засіб від зморшок.

Представники влади Польщі запевнили компанію, що фейкову вакцину не отримав ніхто.

За даними газети, в Мексиці підроблену вакцину отримали близько 80 осіб, вони не постраждали. Місцева влада повідомила, що на упаковках були проставлені неправильні терміни придатності, а також вказані номери партій, відмінні від тих, що надійшли в країну.

Речник Pfizer в електронному листі CBS зазначив, що в компанії знають про існування підробок, якими шахраї намагаються заробити на тлі глобального дефіциту вакцини, та що Pfizer співпрацює з усіма структурами для боротьби з такою злочинною діяльністю. 

У компанії наголошують, що справжню вакцину не можуть продавати онлайн і єдиний надійний спосіб - прийти на щеплення в офіційний центр вакцинації у своїй країні.

Нагадаємо, Україна безкоштовно отримала 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва компанії Pfizer/BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX. Щеплювати нею почали 18 квітня з Київщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також