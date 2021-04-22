​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок

Компанія Pfizer виявила випадки використання своєї підробленої вакцини від коронавірусу в Мексиці і Польщі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Влада країн вилучила упаковки з препаратом, і компанія після проведених досліджень виявила підробку. При цьому Pfizer заявила, що в Польщі під виглядом вакцини, ймовірно, поширювався засіб від зморшок.

Представники влади Польщі запевнили компанію, що фейкову вакцину не отримав ніхто.

За даними газети, в Мексиці підроблену вакцину отримали близько 80 осіб, вони не постраждали. Місцева влада повідомила, що на упаковках були проставлені неправильні терміни придатності, а також вказані номери партій, відмінні від тих, що надійшли в країну.

Речник Pfizer в електронному листі CBS зазначив, що в компанії знають про існування підробок, якими шахраї намагаються заробити на тлі глобального дефіциту вакцини, та що Pfizer співпрацює з усіма структурами для боротьби з такою злочинною діяльністю.

У компанії наголошують, що справжню вакцину не можуть продавати онлайн і єдиний надійний спосіб - прийти на щеплення в офіційний центр вакцинації у своїй країні.

Нагадаємо, Україна безкоштовно отримала 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва компанії Pfizer/BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX. Щеплювати нею почали 18 квітня з Київщини.