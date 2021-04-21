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В Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield

Медики не використовували залишкову дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша за інші.

В Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield
Фото: Макс Требухов

В ході кампанії по вакцинації в Україні в Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield. Це більш ніж 80% втрачених доз у всій Україні.

Про це в ефірі обласного телеканалу заявив заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що з початку вакцинації на Прикарпатті втратили 492 дози, або 84% від всіх втрачених доз в Україні. Наприклад, Львівська область втратила всього 17 доз.

За словами, Дзьомбака, це сталося через те, що у флаконах з Covishield немає градуювання, і медики не використовували залишкову дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша за інші.

"Мобільні бригади, які проводять вакцинацію, вони досить переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити дозу і ефект від вакцинації. В даний час додатково проведено навчання... Це питання вже закрите", - підкреслив він.

Він зазначив, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.

"І через острах, що буде введена не та доза, то вийшло так, що залишалося у флаконі. Найбільше сприймалося, щоб ці дози не були комусь передані. Тут ніяких зловживань немає", - додав чиновник.

Як повідомляли, з одного відкритого флакона Covishield вакцину може отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за 6 годин. Тому в МОЗ на початку березня дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

Після прибуття в Україну вакцини від коронавірусу Pfizer міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що публічних осіб більше не щеплюватимуть залишками COVID-вакцини.

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